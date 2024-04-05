وزارة التجهيز تحذر من ضعف الرؤية أو انعدامها بسبب الطقس

2024-04-05 / 12:12
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على إثر التحذيرات الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية، والتي تتوقع هبوب رياح قوية مع تطاير الغبار بعدد من الأقاليم ، ابتداء من يوم الجمعة 05 أبريل 2024 وإلى غاية يوم السبت 06 أبريل 2024، فإن وزارة التجهيز والماء تهيب بجميع مستعملي الطرق والطرق السيارة إلى توخي المزيد من الحيطة والحذر نظرًا لضعف الرؤية أو انعدامها في مثل هذه الأحوال الجوية.

وتهم هذه التحذيرات أقاليم كل من العيون والسمارة وطرفاية وسيدي إفني وتزنيت وتارودانت وشيشاوة والحوز وأزيلال وبني ملال وميدلت وخنيفرة وصفرو وبولمان وكرسيف وتاوريرت والدريوش وبركان والناظور وجرادة ووجدة-أنكاد وفكيك.

وللمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالرقم التالي:

– مركز الديمومة بالمديرية العامة للطرق: 0537711717

– مركز الاتصال للطرق السيارة: 50 50

2024-04-05 / 12:12
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