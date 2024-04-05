الفنانة سلوى زرهان تكشف حقيقة ارتباطها بـ”وينزا”

2024-04-05 / 11:34
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كشفت الفنانة سلوى زرهان، حقيقة ارتباطها بالممثل ومغني الراب عبد العزيز وينزا.

وقالت سلوى خلال استضافتها ببرنامج “احكي لشهرزاد” بالقناة الثانية: “معمر كانت بينا شي حاجة حنا أصدقاء ولكن ميمكنش ليا نصحح لكل واحد ولكن مكنبغيش الهضرة تكتر عليا”.

وعن فكرة الزواج، قالت سلوى زرهان: “ممعمراش راسي بالزواج حيت دكشي مكتاب والأرزاق بيد الله”.

2024-04-05 / 11:34
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‫9 تعليقات

  3. فعلا كاين شي ناس كيبغيو ايدخلو اللبنادم فالدم انتاع اللعروق اديالو حسبنا الله ونعم الوكيل فيهمخليو الفنانا اعليكم اطرونكيل

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  5. هناك الكتير لايحب ان تتسلط عليه الاضواء في احواله الشخصية وهدا الانسان له كل التقدير والاحترام

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