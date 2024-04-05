الفنانة سلوى زرهان تكشف حقيقة ارتباطها بـ”وينزا”
كشفت الفنانة سلوى زرهان، حقيقة ارتباطها بالممثل ومغني الراب عبد العزيز وينزا.
وقالت سلوى خلال استضافتها ببرنامج “احكي لشهرزاد” بالقناة الثانية: “معمر كانت بينا شي حاجة حنا أصدقاء ولكن ميمكنش ليا نصحح لكل واحد ولكن مكنبغيش الهضرة تكتر عليا”.
وعن فكرة الزواج، قالت سلوى زرهان: “ممعمراش راسي بالزواج حيت دكشي مكتاب والأرزاق بيد الله”.
9 تعليقات
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لهاكل الحق ان لاتتكلم ومن دخل فيما لايعنيه سمع مالا يورضيه
فعلا كاين شي ناس كيبغيو ايدخلو اللبنادم فالدم انتاع اللعروق اديالو حسبنا الله ونعم الوكيل فيهمخليو الفنانا اعليكم اطرونكيل
من يريد في هاده الحيات ان تكتر عليه البلبلة والكلام ليس هناك كالستر
هناك الكتير لايحب ان تتسلط عليه الاضواء في احواله الشخصية وهدا الانسان له كل التقدير والاحترام
Dakchy li galt makedbatch saraha
Bayna kayna chi haja ghi mabghawch yhadro
وينزا مناويش على الزواج مزال
فنانين جاو مع بعضياتهوم الله يكمل عليهوم بالخير