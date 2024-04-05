أكادير.. حادثة سير مروعة تودي بحياة شخصين

2024-04-05 / 11:18
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رباب نوي – هبة بريس

لقي شخصان حتفهما، أمس الخميس، إثر حادثة سير مروعة بمدينة أكادير.

وأفادت مصادر عليمة، أن هذه الحادثة المميتة نتجت عن اصطدام قوي بين دراجتين ناريتين، الشيء الذي أودى بحياة راكبيهما.

وفي هذا السياق، باشرت مصلحة حوادث السير إجراءات المعاينة، قبل توجيه جثمان الهالكين لمستودع الأموات.

2024-04-05 / 11:18
12

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‫12 تعليقات

  2. اصحاب الدراجات باتو يشكلون خطرا كبيرا علا انفسهم وعلا المحيطين بهم نسال الله العلي القدير ان يجعلنا من عباده الصالحين

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  5. هدا مصير كل من يتهور في سياقته وفي عدم اخد الحيطة والحدر في السياقة نسال الله ان يرحمهم ويجعلهم من اهل جناته

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