أكادير.. حادثة سير مروعة تودي بحياة شخصين
رباب نوي – هبة بريس
لقي شخصان حتفهما، أمس الخميس، إثر حادثة سير مروعة بمدينة أكادير.
وأفادت مصادر عليمة، أن هذه الحادثة المميتة نتجت عن اصطدام قوي بين دراجتين ناريتين، الشيء الذي أودى بحياة راكبيهما.
وفي هذا السياق، باشرت مصلحة حوادث السير إجراءات المعاينة، قبل توجيه جثمان الهالكين لمستودع الأموات.
12 تعليقات
انل لله وان اليه راجعون رحمهم الله باويع رحماته
اصحاب الدراجات باتو يشكلون خطرا كبيرا علا انفسهم وعلا المحيطين بهم نسال الله العلي القدير ان يجعلنا من عباده الصالحين
كان الله في عون اهليهم وتلاقيهم هدا الخبر المفجع ان لله وان اليه راجعون
صدق من قال السرعة تقتل يقال المتل العربي في التاني السلامة وفي العجلة الندامة
هدا مصير كل من يتهور في سياقته وفي عدم اخد الحيطة والحدر في السياقة نسال الله ان يرحمهم ويجعلهم من اهل جناته
نسأل الله لهما الرحمة ،و تعازينا لأسرهما
لا حول ولا قوة الا بالله اللهم ارحمهما
لا اله إلا الله
انا لله وانا اليه راجعون
اللهم ارحمهما واغفر لهما
قال تعالى ” وجعلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس “
التهور وقلة العقل وقلة التربية كذلك هي السبب والوالدين مسؤولين امام الله