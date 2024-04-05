أكادير.. حادثة سير مروعة تودي بحياة شخصين

رباب نوي – هبة بريس

لقي شخصان حتفهما، أمس الخميس، إثر حادثة سير مروعة بمدينة أكادير.

وأفادت مصادر عليمة، أن هذه الحادثة المميتة نتجت عن اصطدام قوي بين دراجتين ناريتين، الشيء الذي أودى بحياة راكبيهما.

وفي هذا السياق، باشرت مصلحة حوادث السير إجراءات المعاينة، قبل توجيه جثمان الهالكين لمستودع الأموات.