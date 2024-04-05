الرباط..أمسية روحية للمديح النبوي والسماع الصوفي تمزج بين الثقافتين المغربية والتركية

مقالات ذات صلة
مشاهد جد مؤثرة من جنازة المستشار الجماعي ضحية حادثة…
2024-04-05 / 15:29
عامل الحاجب.. يشرف على اعطاء انطلاقة أشغال طريق جهوية…
2024-04-05 / 14:35
وزير الشباب والثقافة بنسعيد يستقبل مدير مركز التراث العالمي…
2024-04-05 / 14:16
ندى هداوي تحكي عن دور “عفاف ” في مسلسل…
2024-04-05 / 10:51
أب الشاب “بدر” ضحية الجر.يمة البش.عة بعين الذياب يكشف…
2024-04-04 / 23:52
تلاوة رائعة و أجواء صلاة التراويح بمسجد الحسن الثاني…
2024-04-04 / 23:15
أضيق الدروب بمدينة فاس…روعة و جمالية رغم صعوبة المرور…
2024-04-04 / 22:04
قضية الطالب بدر تدخل منعطفا جديدا والأم ب” أي…
2024-04-04 / 21:39
النلقد السيجلماسي : الممثلين في مسلسل “دار النسا” تفوقو…
2024-04-04 / 21:33
بالرغم من ظروفها الصعبة..سيدة تعتني بعشرات القطط ضواحي طنجة
2024-04-04 / 18:40