الفنانة رجوى الساهلي: “بابات ولدي مات فالحرب”

خولة الوادي – هبة بريس

برد غير متوقع، تحدثت الفنانة رجوى الساهلي، عن والد ابنها أريان.

وتفاعلت الساهلي مع سؤال متتبعة لها بموقع “انستغرام” حول والد نجلها، والتي قالت: “اختي فين باه فعلا الأم هي السند وهي كلشي”.

الساهلي ردت على سؤال المتتبعة قائلة: “مات حبيبتي في الحرب”.

هذا ويذكر أن الفنانة رجوى الساهلي، سبق أن قررت التكفل بطفلة متخلى عنها وتربيتها الى جانب ابنها أريان.