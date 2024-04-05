الفنانة رجوى الساهلي: “بابات ولدي مات فالحرب”
خولة الوادي – هبة بريس
برد غير متوقع، تحدثت الفنانة رجوى الساهلي، عن والد ابنها أريان.
وتفاعلت الساهلي مع سؤال متتبعة لها بموقع “انستغرام” حول والد نجلها، والتي قالت: “اختي فين باه فعلا الأم هي السند وهي كلشي”.
الساهلي ردت على سؤال المتتبعة قائلة: “مات حبيبتي في الحرب”.
هذا ويذكر أن الفنانة رجوى الساهلي، سبق أن قررت التكفل بطفلة متخلى عنها وتربيتها الى جانب ابنها أريان.
10 تعليقات
تغمضه الله برحماته ورحمه الله ورحم موتانا وموة الموسلمين
جعل الله البركة فيك وفي ابنك ورحمة الله علا ابو ابنك
له الله وانت وطال في عمره ويعوضك خيرا انشاالله
هدا هو قدره ورزقه في الحياة نسال الله العلي القدير ان يرحمه الله بواسع رحماته وان يجعل الله البركة فيك وفي ابنك
هده هي سنة الحيات اللهم لااعتراد هناك من ياتي للدنيا ولن يجدهم ومنهم من يعيشون بجانبهم للجنب وتخطفهم الموة منهم
الحرب ؟
أي حرب ؟
افغانستان أو سوريا ؟
حسب الصورة لا يضهر عليها متزوجة داعشي !
ما هي وظيفة الزوج ديالها
اللهم ارحمه واغفر له
اسمها رجاء .وليس رجوى ..هي الاخرى تبنتها اسرة بحي الكوشة بمدينة تازة..كانت تزورها سيدة كانت تمتهن مهنة الرقص في الاعراس اسمها (مينة الشيخة)..مستواها الدراسي ،اقصد رجوى، القسم الثاني ابتدائي .
للاسف مارست مهنة غير شريفة …وغادرت نحو مدينة بغرب المغرب …ظهرت لاول مرة ببرنامج للكاميرا الخفية …ثم تحولت بقدرة قادر الى فنانة ..كيف ذلك …الله اعلم ..لي مجابها القلم يجيبها……
كان الجيران يحسنون اليها ..ويخصصون لها زكاة الفطر ..سيما انها كانت تعيش مع عائلة معدمة ..الاب يشتغل متسولا او حمالا بعربة احيانا …
سبحان مبدل الاحوال
و الله أعلم 😉 ما خفي أعظم