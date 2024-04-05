احتمال خفض أسعار الفائدة يرفع سعر الذهب لمستوى قياسي غير مسبوق

هبة بريس ـ الدار البيضاء

واصل سعر الذهب ارتفاعه في الأسواق العالمية خلال الآونة الأخيرة ليصل لمستويات قياسية غير مسبوقة في تداولات الأربعة و عشرين ساعة الماضية.

و في هذا الصدد، حطم الذهب رقما قياسيا جديدا، أمس الخميس، مع تجاوز سعر الأونصة 2300 دولار، مدفوعا باحتمال خفض أسعار الفائدة الأميركية هذا العام وتصاعد التوترات الجيو-سياسية.

وسجل المعدن الثمين أرقاما قياسية عدة خلال الأسابيع الأخيرة في وقت يلمح الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) إلى أنه على وشك البدء في تليين السياسات النقدية، ما يجعله أكثر جذبا للمستثمرين.