فنان مصري: النقاب مجرد “كتلة سواد” وليس زيا إسلاميا

أكد الفنان المصري صلاح عبدالله رفضه فكرة النقاب أو ارتداء بناته له، وتفضيله الحجاب والاحتشام فقط.

وقال خلال لقاء تلفزيوني، قال صلاح عبد الله: “يعني إيه مقدرش أميز راجل عن ست ولا آخد بالي اللي دخل بيتي راجل ولا ست.. الحاجات دي بتعمل حساسية ومشاكل مع المتعصبين وناس تشتم لكن إحنا تعودنا عليها”.

وأضاف صلاح عبدالله: “دي قناعتي.. النقاب اللي هو كتلة السواد ده مش زي إسلامي والله أعلم.. ولو بنت من بناتي قالت لي عايزة تتنقب هتبقى صعبة قوي وهرفض.. ولو عملت كده هحاول أقنعها لكن لو في إصرار في ارتدائه هتبقى مشكلة”.

وأضاف قائلا: “فكرة النقاب بالنسبة لي ولبناتي مشكلة.. ممكن تتحجب وأنا مش مربي بناتي على كده في التزام واحتشام ووالدتهم أيضا إنما بحرية مش فرض وأنا مؤمن بالحرية”.