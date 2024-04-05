تقرير.. تراجع عدد السياح الإسرائيليين الذين زاروا المغرب بحوالي الثلث

هبة بريس ـ الدار البيضاء

شهدت أعداد السياح الوافدين على المملكة المغربية من مختلف ربوع العالم ارتفاعا كبيرا خلال الأشهر الأخيرة بفضل جملة من الإجراءات التي اعتمدها المغرب منها تدشين خطوط طيران جديدة انطلاقا من عديد الوجهات.

هذا الأمر على ما يبدو لم ينعكس على السياح الإسرائيليين، حيث و وفق معطيات رسمية، فقد تراجع عدد السياح الإسرائيليين الذين زاروا المغرب خلال السنة الماضية بحوالي الثلث.

و كشفت معطيات رسمية صادرة ضمن التقرير السنوي لمعهد اتفاقيات أبراهام للسلام نقلا عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، انخفاض عدد السياح الإسرائيليين الذين زاروا المغرب خلال السنة المنصرمة، إذ تراجع هذا العدد من 74 ألفا و568 سائحا خلال سنة 2022 إلى حوالي 50 ألفا و548 سائحا برسم سنة 2023، بانخفاض سنوي بلغ ما نسبته 32 في المائة.