ضمنها المغرب.. إسرائيل تخلي سفاراتها بـ7 دول خشية انتقام إيراني

2024-04-05 / 09:20
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أفادت تقارير إعلامية عبرية، أن إسرائيل بصدد إغلاق سفاراتها حول العالم وسط تهديدات من إيران بالرد على غارة استهدفت مبنى ملحق بسفارتها في دمشق.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن إسرائيل أخلت 7 من سفاراتها وممثلياتها خشية رد إيراني، بينها الممثليات في مصر والبحرين والأردن والمغرب وأنقرة وإسطنبول وتركمانستان.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أنه تم إعلان حالة التأهب القصوى في جميع سفارات إسرائيل حول العالم في أعقاب تصاعد الحرب واستهداف إسرائيلي لمسؤولين بارزين في الحرس الثوري الإيراني في دمشق قبل أيام.

وأوضحت أن القرار اتخذ بعد التشاور بين شعبة الأمن التابعة للخارجية الإسرائيلية، وجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك).

2024-04-05 / 09:20
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