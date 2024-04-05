طقس الجمعة.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار مع “شرقي” محلي بالسهول الشمالية والوسط والجنوب وأقصى الجنوب الشرقي والشمال الشرقي.

كما يرتقب تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية بالسهول الشمالية والوسطى والواجهة المتوسطية وقرب السواحل الجنوبية، في حين ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب على العموم.

وكالعادة، يرتقب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بشمال الأقاليم الجنوبية وأقصى الجنوب الشرقي والشياضمة وسوس ومحليا بالمنطقة الشرقية ومنطقة طنجة، مع تناثر الغبار بكل من جنوب البلاد والجنوب الشرقي والوسط ومرتفعات الأطلس والمنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 07 و 12 درجة بالأطلس والجنوب الشرقي والريف، وما بين 17 و 24 درجة بالسهول المحيطية الوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 12 و 18 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف ارتفاعا بمعظم أرجاء البلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا شمال طانطان، وقليل الهيجان إلى هائج جنوبها.