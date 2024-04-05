كوكبة ” السكتيوي” تضع قدمها في ربع نهائي كأس العرش

2024-04-05 / 01:11
1

تمكنت كوكبة الإطار الوطني ” عبد الهادي السكيتوي” من وضع قدمها في ربع كأس العرش موسم 2022 – 2023 ، بعد اداء جيد لفريق الحسنية خصوصا الشوط الثاني من المباراة ثمن النهائي، التي جرت مساء الخميس، بملعب إدرار بأكادير، ضد فريق الاتحاد الإسلامي الوجدي والتي انتهت بهدفين مقابل لاشيء، من توقيع إلياس المودن بطريقة رائعة ” ضربة مقص” والهدف الثاني من توقيع ” كاتالوني” .

وبهذا الفوز الثمين الذي أهداه ” السكيتوي” لجمهور حسنية اكادير، كهدية العيد، تكون غزالة سوس، على مشارف الدخول المربع الذهبي، في حال تجاوز الخصم المقبل.

2024-04-05 / 01:11
1

مقالات ذات صلة

إيقاف حارس في الدوري الإسباني رد على إهانة عنصرية

2024-04-04 / 20:29

إلى المركز 13 عالميا.. “أسود الأطلس” يتراجعون في تصنيف…

2024-04-04 / 10:46

سان جيرمان يتجاوز رين ويبلغ نهائي كأس فرنسا

2024-04-03 / 23:04

بطولة إسبانيا.. إغلاق جزئي لمدرجات نادي خيتافي بسبب إهانات…

2024-04-03 / 20:03

كربوبي والجرموني ضمن قائمة الفيفا في أولمبياد باريس

2024-04-03 / 18:08

من أجل لاعبين مسلمين.. إيقاف مباراتين بالدوري الإنجليزي لكسر…

2024-04-03 / 17:33

ملامح الطابق الثالث تظهر بملعب الرباط و الأشغال على…

2024-04-03 / 12:01

إيقاف مباراتين في الدوري الإنكليزي من أجل إفطار اللاعبين…

2024-04-03 / 10:30

رونالدو يعلن دعمه ملف السعودية لاستضافة كأس العالم 2034

2024-04-02 / 18:49

غوارديولا يكشف عن خبر غير سار قبل مواجهة أستون…

2024-04-02 / 17:21

تعليق واحد

  1. مع الأسف غرفة الفأر و التحكيم كانو سبب إقصاء الاتحاد الإسلامي الوجدي.عيب و عار نرى مثل هاذه الأفعال الشيطانية.

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى