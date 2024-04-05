كوكبة ” السكتيوي” تضع قدمها في ربع نهائي كأس العرش

تمكنت كوكبة الإطار الوطني ” عبد الهادي السكيتوي” من وضع قدمها في ربع كأس العرش موسم 2022 – 2023 ، بعد اداء جيد لفريق الحسنية خصوصا الشوط الثاني من المباراة ثمن النهائي، التي جرت مساء الخميس، بملعب إدرار بأكادير، ضد فريق الاتحاد الإسلامي الوجدي والتي انتهت بهدفين مقابل لاشيء، من توقيع إلياس المودن بطريقة رائعة ” ضربة مقص” والهدف الثاني من توقيع ” كاتالوني” .

وبهذا الفوز الثمين الذي أهداه ” السكيتوي” لجمهور حسنية اكادير، كهدية العيد، تكون غزالة سوس، على مشارف الدخول المربع الذهبي، في حال تجاوز الخصم المقبل.