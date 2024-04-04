ترويج الكوكايين يطيح بخمسة أشخاص بالعرائش وطنجة

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة اليوم الخميس 04 أبريل الجاري، من توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 23 و 38 سنة من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج كيلوغرامين و 120 غرام من مخدر الكوكايين.

وقد جرى توقيف اثنين من المشتبه فيهم على متن سيارة خفيفة مكتراة بمدينة طنجة، وهما في حالة تلبس بحيازة وترويج شحنة مخدر الكوكايين المحجوزة، قبل أن تمكن عملية أمنية من توقيف باقي المشتبه فيهم بمدينة العرائش، وبحوزتهم مبلغ مالي قدره 13 مليون سنتيم، يشتبه في كونه من عائدات ترويج المخدرات.

وقد أظهرت الأبحاث المنجزة أن ثلاثة من المشتبه فيهم يعملون في مجال الصيد البحري، وأنهم كانوا بصدد تصريف هذه الشحنة من مخدر الكوكايين بمشاركة باقي الموقوفين.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك بغرض تحديد كافة الامتدادت المحتملة وتوقيف جميع المتورطين المفترضين في هذا النشاط الاجرامي