مواد غذائية.. ضبط 6408 مخالفة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 03 أبريل

أكدت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أنه تم ضبط 6408 مخالفة، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 03 أبريل، على إثر عمليات مراقبة أسعار وجودة المنتجات الغذائية التي قامت بها اللجان المحلية.

وأوضحت المديرية، في بلاغ حول انعقاد الاجتماع الرابع برسم شهر رمضان للجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة، أمس الأربعاء، أنه من بين هذه المخالفات، شكلت 1068 مخالفة موضوع إنذارات للمخالفين، و5340 مخالفة تم انجاز محاضر بشأنها وإرسالها إلى المحاكم المختصة.

وأسفرت هذه العمليات، التي قامت بها اللجان المحلية التي ترأسها وزارة الداخلية على مستوى العمالات والأقاليم، عن مراقبة 93.477 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة وبالتقسيط، مما مكن من حجز وإتلاف 456 طنا من المنتجات الغير صالحة للاستهلاك أو الغير مطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها.

وستواصل هيئات المراقبة التابعة لمختلف القطاعات عملها بشكل منتظم حتى بعد انصرام شهر رمضان الكريم، وذلك من أجل ضمان السير العادي للأسواق ومحاربة كل أشكال الغش والاحتكار والمضاربة التي من شأنها الاضرار بمصالح المستهلكين.

واجتمعت هذه اللجنة، التي تترأسها وزارة الاقتصاد والمالية، بحضور ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري، والصناعة والتجارية، والانتقال الطاقي والمؤسسات العمومية المعنية.