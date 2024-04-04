سفير الإمارات يلبي دعوة الإفطار في منزل الرئيس الإسرائيلي وغليان على مواقع التواصل الاجتماعي

2024-04-04 / 21:55
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تداولت منصات التواصل الاجتماعي اليوم الخميس، صورة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى إسرائيل محمد الخاجة خلال حضوره إفطارا رمضانيا في مقر إقامة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.

وضم الإفطار “مئات الضيوف من جميع قطاعات المجتمع الإسرائيلي”، بحسب ما نشره هرتسوغ عبر حسابة على منصة إكس

وأثارت صورة السفير انتقادات واسعة بعد أن تم تصويره وهو جالس بجوار الرئيس الإسرائيلي، أثناء الإفطار.

ونشر موقع 5Pillars الإخباري ومقره المملكة المتحدة على منصة التواصل الاجتماعي”بعد مقتل 33,000 شخص في غزة، لا تزال الإمارات العربية المتحدة تتمتع بعلاقات دافئة للغاية مع تل أبيب”.

2024-04-04 / 21:55
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