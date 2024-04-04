“جورجييفا “مرشحة وحيدة لولاية جديدة على رأس صندوق النقد الدولي

تعد المديرة العامة الحالية لصندوق النقد الدولي، مرشحة دون منافس لولاية جديدة مدتها خمس سنوات على رأس المؤسسة المالية الدولية.

وأوضح صندوق النقد الدولي، في بيان اليوم الخميس في واشنطن، أن “فترة تقديم الطلبات لمنصب المدير العام المقبل انتهت يوم الأربعاء 3 أبريل 2024. وتم انتقاء المديرة العامة الحالية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا مرشحة وحيدة”.

وأضاف المصدر ذاته أن مجلس إدارة المؤسسة المالية سيعقد “اجتماعات بين المرشحة، السيدة جورجييفا، والمديرين التنفيذيين. ويتمثل هدف المجلس في استكمال عملية الانتقاء في أسرع وقت ممكن، وبحلول نهاية أبريل 2024 على أبعد تقدير”.

وتولت كريستالينا جورجييفا، الذي ازدادت في صوفيا (بلغاريا) عام 1953، منصب المديرة العامة لصندوق النقد الدولي في 1 أكتوبر 2019. وشغلت في السابق منصب المديرة العامة للبنك الدولي (يناير 2017- شتنبر 2019)، وكانت رئيسة بالنيابة لمجموعة البنك الدولي لمدة ثلاثة أشهر.

كما سبق للسيدة جورجييفا أن عملت نائبة لرئيس المفوضية الأوروبية لشؤون الميزانية والموارد البشرية. وشغلت كذلك منصب المفوضة الأوروبية لشؤون التعاون الدولي والمساعدات