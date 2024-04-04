إفران.. درك سرية أزرو ينهي مغامرة أخطر مروج للمخدرات الملقب ب ” الوجدي “

هبة بريس _ أزرو

تمكنت عناصر الدرك الملكي، التابعة لسرية المركز الترابي لأزرو، من إيقاف مبحوث عنه بموجب عدة مذكرات بحث وطنية بتهمة ترويج أنواع المخدرات بوسط المجال الحضري لمدينة أزرو .

المشتبه فيه ووفق مصادر ” هبة بريس ” كان يتجول حرا طليقا بالمدينة ويوزع سلعته لزبنائه في غياب تسمية الأمن بمدينة أزرو ، بعد أن نصبت له كمين محكم عناصر الدرك الملكي يوم أمس الأربعاء قبل صلاة المغرب في حدود الساعة الخامسة مساءا بالمنطقة المعروفة بتعليم السياقة وتم إيقافه بالمحجوز. .

ووفق المعطيات المتحصل عليها من مصدر خاص، فإن الشخص الموقوف، الذي يوصف بكونه أحد أكبر مروجي المخدرات بالمنطقة، الملقب ب ” الوجدي ” مبحوث عنه بموجب عدة مذكرات بحث صادرة في حقه من قبل مصالح الدرك الملكي ومصالح الأمن في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات ، إلا ان الدرك الملكي كان سباقا في عملية إيقافه ذاخل نفوذ تراب المجال الحضري للجهاز الامني بالمدينة بفضل خبرتهم ويقضتهم في الميدان و بتعليمات رئيس سرية الدرك الملكي بأزرو والقائد الجهوي بمكناس.

المصادر ذاتها أفادت أن الشخص المعني كان في الفترة الأخيرة موضوع تتبع ومراقبة من قبل مصالح الدرك الملكي لمدينة أزرو إلى أن تم توقيفه، يوم أمس الأربعاء ، وبحوزته عدة ممنوعات كان بصدد ترويجها .

ووضع الموقوف رهن الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، تضيف مصادر الجريدة، من أجل تعميق البحث معه حول ما نسب إليه وحول مآلات مذكرات البحث الصادرة في حقه، مشيرة إلى أن القيادة الجهوية للدرك الملكي بمكناس أعطت تعليماتها لجميع عناصرها بنفوذها الترابي بتضييق الخناق على مروجي المخدرات وتتبعهم ومراقبتهم من أجل توقيفهم قصد تطهير المنطقة من جميع أشكال المخدرات وجميع أنواع الجريمة .