بمناسبة عيد الفطر .. “ONCF” تبرمج 240 قطارا يوميا

أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية عن وضع برنامج خاص لسير القطارات بمناسبة عيد الفطر، وذلك من يوم الجمعة 5 أبريل إلى 16 أبريل الجاري، عبر برمجة قطارات إضافية تصل إلى 240 قطارا يوميا.

وأورد المكتب، في بلاغ له، أن هذا البرنامج، الذي يأتي توقعا لتدفق المسافرين الذي تشهده هذه الفترة، ومن أجل ضمان تنقل الزبناء في أفضل ظروف الراحة والأمان، يعتزم برمجة قطارات إضافية، تصل إلى 240 قطارا يوميا مع التعزيز على مستوى الوجهات الأكثر إقبالا.

وأوضح المصدر ذاته أنه وبخصوص قطارات “البراق”، يعتزم المكتب برمجة جدول زمني يغطي اليوم بأكمله لربط مدينة طنجة بالقنيطرة والرباط والدار البيضاء من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 10 مساء (خلال أيام الذروة) وزيادة الطاقة الاستيعابية بالنسبة للوجهات الأكثر إقبالا.

وبخصوص قطارات “الأطلس” فسيتم زيادة الطاقة الاستيعابية بها وجدولة قطارات إضافية على المحاور الرئيسية لشبكة السكك الحديدية: مراكش-الدار- فاس، وجدة، الناظور، خريبكة، آسفي.

وحسب البلاغ، فإن هذا البرنامج ينص كذلك على تعزيز الفرق المكلفة باستقبال المسافرين وإرشادهم سواء داخل المحطات أو على متن القطارات، وكذا تعبئة الفرق التقنية 7 أيام /24 ساعة للإشراف على حركة سير القطارات.

ومن أجل التخطيط بشكل أفضل للرحلات خلال هذه الفترة ذات الإقبال الكبير، أوصى المكتب زبائنه بشراء التذاكر مسبقا وشراء تذكرة الذهاب العودة لتجنب الطوابير في المحطات وضمان مقعد على متن القطارات.

ويمكن شراء التذاكر عبر قنوات البيع المختلفة التالية: في المحطات على مستوى شباك التذاكر أو الشباك الآلية للتذاكر، وعبر الإنترنت وعلى الموقع التجاري www.oncf-voyages.ma، أو لدى الوكالات الشريكة لمبيعات القرب (Cash Plus، وBarid Cash وتسهيلات).

وخلال يوم العيد، سيتم خفض عدد القطارات، ويتعين بالتالي على المسافرين الاطلاع على مواقيت القطارات طيلة هذه الفترة على الموقع التجاري www.oncf-voyages.ma، أو مركز خدمات الزبائن “2255”، أو تطبيق “ONCF TRAFIC” للاستعلام حول سير القطارات في الزمن الفعلي، وعبر “الشاتبوت” M’ONCF عبر الرقم: 06.67.65.22.55.