أخنوش يهنئ الملك والمغاربة بمناسبة عيد الفطر

انعقد يومه الخميس مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، والتداول في مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وفي بداية أشغال هذا المجلس، وبمناسبة عيد الفطر السعيد، تقدم رئيس الحكومة، باسمه ونيابة عن أعضاء الحكومة، بأصدق التهاني والتبريكات لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وللأسرة الملكية الشريفة، ولكافة الشعب المغربي، سائلا المولى عز وجل أن يهل هذا العيد على مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، بموفور الصحة والعافية وعلى بلادنا بمزيد من التقدم والازدهار.