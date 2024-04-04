الحكومة تعلق على إيقاف صرف الدعم الاجتماعي لبعض الأسر

علقت الحكومة، على تفاجئ عدد من الأسر، برسائل نصية تفيد إيقاف استفادتهم من الدعم الاجتماعي المباشر.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس: “الدعم الاجتماعي المباشر منظم بقوانين ومراسيم،، والقوانين والشروط يجب أن تتوفر، وعند توفرها يتم صرف المبالغ لمستحقيها”.

وأضاف بايتاس أنه “عند تغيير وضعية المواطن أو اختلال أي شرط من الشروط يجب مراجعته، ويجب احترام المقتضيات القانونية والإجراءات التي تؤطر هذه العملية.” وفق قوله