الحكومة تعلق على إيقاف صرف الدعم الاجتماعي لبعض الأسر
علقت الحكومة، على تفاجئ عدد من الأسر، برسائل نصية تفيد إيقاف استفادتهم من الدعم الاجتماعي المباشر.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس: “الدعم الاجتماعي المباشر منظم بقوانين ومراسيم،، والقوانين والشروط يجب أن تتوفر، وعند توفرها يتم صرف المبالغ لمستحقيها”.
وأضاف بايتاس أنه “عند تغيير وضعية المواطن أو اختلال أي شرط من الشروط يجب مراجعته، ويجب احترام المقتضيات القانونية والإجراءات التي تؤطر هذه العملية.” وفق قوله
11 تعليقات
Hechouma hadchy li daro
ناويين ينقصو العدد لي مستافد و صافي
هادشي كينقصو فيه شي حاجة أخرى بحال البوطا ولا الزيت والو
لماذا تم إيقاف الدعم على علم أننا في شهر رمضان المبارك الذي يتطلب منا مصاريف كثيرة .لا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
نريد تفسيرا كاملا لوقف الدعم لبعض الأسر ونحن نعيش وضعية متدهورة صعبة في غلاء الاسعار و الصعبة الراهنة .
إذا كنتم تحاربون التسول والفقر أعيد الدعم للأسر المعوزة التي هلكها الزمن بأسعار مرتفعة سلبت الجيوب وتركتها فارغة.
500درهم تعتبرونها دعم ومساعدة بالعكس انها لاتكفي في قفة واحدة لشخصين.
بجب إعادة النظر في استرجاع الدعم نحن جند ماسة إليه ولو سنتيم ..
ومن بين الشوروط الى درتي تعبئة 5 دراهم تفقد الدعم؟
هل هناك مشاكل في الملف حتى قمتم بإيقافي لبعض الأسر من الدعم أم هناك أشياء أخرى لا نعرف مصدرها الرئيسي.؟؟؟؟!!!!
باغيين من المستفيد من الدعم يعيش البؤس والفقر المدقع باش يبقاو يعطيوه دوك الريالات .تمحن باش تاخد الدعم حاولت تحسن وضعيتك مشا ليك الضحك على الدقون