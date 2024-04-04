بايتاس: الحكومة حافظت على مأسسة الحوار الاجتماعي

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة حافظت على مأسسة الحوار الاجتماعي.

وقال بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحفيين في الندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس: “الحكومة حافظت على مأسسة الحوار الاجتماعي، عبر انعقاده في محطتين “أبريل وشتنبر”.

وأضاف بايتاس، أن اللجان التي كلفها رئيس الحكومة ناقشت عددا من الملفات مع المركزيات التقابية و تشتغل للتوصل الى اتفاق سيتم الاعلان عنه قريبا”.