الحكومة: لا زيادة في أسعار “البوطا” في الوقت الراهن

2024-04-04 / 15:48
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أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أنه لا زيادة في أسعار الغاز في الوقت الراهن.

وقال بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحفيين في الندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي، المنعقد يومه الخميس; “لا زيادة في أسعار الغاز حاليا.. وملي ايكون قرار الزيادة انعلنوا عليه رسميا للرأي العام”

هذا وكانت الحكومة قد قررت فاتح أبريل الجاري، التريث في تطبيق قرار الزيادة في أسعار قنينات الغاز من 40 درهما الى 50 درهما، في اطار الرفع التدريجي للدعم عن المواد الأساسية.

2024-04-04 / 15:48
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