“الطرق السيارة” تسجل تحسنا في جودة الخدمات المقدمة لزبنائها

كشفت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب عن تسجيل ارتفاع في حركة السير بنسبة 6 في المائة إلى متم 2023.

وأوضحت الشركة في بلاغ لها عقب انعقاد مجلسها الإداري أمس الأربعاء، برئاسة وزير التجهيز و الماء السيد نزار بركة، أن المدير العام للشركة استعرض حصيلة المؤسسة إلى متم 2023، والتي تمثلت بالخصوص في تسجيل ارتفاع حركة السير بـ 6 في المائة، وكذا في معاملات الأداء بنسبة 6,6 في المائة، واستقرار نسبة الأداء عن بعد في 58 في المائة مقارنة بسنة 2022.

كما سجلت الشركة تحسنا في جودة الخدمات المقدمة لمستعملي الطريق السيار، باستثمار يناهز 901 مليون درهم في مشاريع تثليث الطرق السيارة، وتحديث البنية التحتية للطرق السيارة، وتعزيز السلامة على الطريق السيار، علاوة على استثمار 613 مليون درهما في أشغال الإصلاحات الكبرى للحفاظ على رصيد شبكة الطرق السيارة.

وأشار البلاغ إلى أن مجلس إدارة الشركة قام بالمصادقة على الحسابات الاجتماعية والحسابات المدمجة برسم السنة المالية المنتهية في 31 دجنبر 2023.

وفي هذا الصدد، أفاد المصدر بأن الحسابات الاجتماعية للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أسفرت عن رقم معاملات يقدر بـ 3725 مليون درهم، بزيادة قدرها 10,1 في المائة مقارنة بسنة 2022؛ ونتيجة صافية تقدر ب 1065 مليون درهم، تأثرت إيجابيا بأسعار الصرف (FOREX)، مشيرا إلى أنه باستثناء هذا التأثير، تكون النتيجة الصافية لسنة 2023 إيجابية ب 353 مليون درهم.

وأضاف البلاغ أنه بخصوص الحسابات المدمجة للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، حسب المعايير الدولية IAS/IFRS، تم تسجيل نتيجة صافية قدرها 1294 مليون درهم، مما يعكس الأثر الإيجابي لأسعار الصرف (FOREX)، فضلا عن حصيلة مالية قدرها 76 مليار درهم.

وعقب انتهاء أعمال مجلس الإدارة، هنأ وزير التجهيز والماء وأعضاء المجلس، الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب وجميع موظفيها على التزامهم وجهودهم من أجل تنفيذ مهامهم الرامية إلى تطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمستعملي الطريق السيار.