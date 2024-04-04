الصواريخ الأكثر فتكا في العالم.. أمريكا تمنح الجيش المغربي 612 صاروخ “جافلين”

2024-04-04 / 15:21
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

حصلت القوات الملكية المسلحة المغربية على 612 صاروخا من طراز “جافلين FGM-148F الأمريكية الصنع، فضلا على 200 وحدة إطلاق جافلين خفيفة من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار صفقة عسكرية ضخمة بين البلذين تقدر كلفتها بـ 260 مليون دولار.

و حسب معطيات خاصة، فقد سلمت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية الشهادة المطلوبة لإخطار الكونغرس الأمريكي بالصفقة مع الجيش المغربي و المتعلقة بمنظومة صواريخ جافلين التي تعتبر الأكثر فتكا في العالم نظير تطورها الكبير و قدراتها الرهيبة.

و حسب الوكالة الأمريكية فالصفقة ستدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن حليف رئيسي من خارج الناتو يمثل قوة مهمة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في شمال إفريقيا.

و يعتبر صاروخ جافلين، المعروف رسميا بإسم FGM-148 Javelin، صاروخا موجها مضادا للدروع من إنتاج الولايات المتحدة، و يبلغ وزن الصاروخ مع وحدة الإطلاق حوالي 22.3 كلغ، ويبلغ مدى الإطلاق الفعال إلى 4750 متر، و يمكن إطلاق الصاروخ إما بشكل مباشر نحو الهدف أو بشكل عامودي لتجاوز العوائق والإصابة من الأعلى، مما يمكنه من ضرب الدبابات في أضعف نقاطها.

2024-04-04 / 15:21
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‫4 تعليقات

  4. مهما منحت امريكا من اسلحة للمغرب فلن تمنحه لا كمية ولا نوعية الاسلحة التي تعطيها لاسراءيل . ويبقى السؤال لمادا لم تربح اسراءيل الحرب بعد سبعة اشهر ؟ وهل هدا السلاح مدمر للاطفال والنساء فقط ؟

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