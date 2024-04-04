شركة SDX البريطانية تشرع في حفر بئر غاز بحوض الغرب ضواحي القنيطرة
هبة بريس ـ الدار البيضاء
في تطور جديد، أكدت شركة بريطانية متخصصة في التنقيب و استخراج الغاز الطبيعي عن الشروع في حفر بئر غازي يتوفر على إمكانيات غازية هائلة بمنطقة الغرب.
و في هذا الصدد، شرعت شركة الطاقة البريطانية SDX Energy، في عمليات حفر بئر “بني مالك 2 (BMK-2)” في حوض الغرب، بهدف الوصول إلى احتياطيات الغاز، حيث تخطط الشركة لبلوغ عمق يصل إلى 1470 مترا.
و أوضحت SDX Energy، في بلاغ لها، إن البئر الجديد يقع على بعد حوالي 1.5 كيلومتر من البئر الاستكشافي BMK-1 بالغرب ضواحي القنيطرة، ومن المقرر أن يستفيد البئر الجديد من ثلاثة خزانات مكدسة، بالإضافة إلى التكنولوجيا الزلزالية ثلاثية الأبعاد المتقدمة للاستهداف الدقيق.
تعليق واحد
من 2010 ونحن نسمع باستمرار عن حفر آبار وعن وجود احتياطي للغاز وإمكانية استغلاله.ولكن في الواقع الملموس لاشيء.فهي مجرد تقارير تصدرها الشركات لزيادة أسهمها في البورصة