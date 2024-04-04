النيجر تستدعي سفير الجزائر احتجاجاً على ظروف ترحيل المهاجرين

أعلنت وزارة الخارجية النيجرية، استدعاء السفير الجزائري في نيامي مهدي بخدة على خلفية ظروف ترحيل اللرعايا النيجريين المقيمين بطريقة غير نظامية من الجزائر.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية في النيجر، أن استدعاء السفير الجزائري “تم على خلفية عمليات إعادة وترحيل للمهاجرين من منطقة الساحل والصحراء في وضعية غير نظامية”. واعتبر البيان أن هذه العمليات “تمت في ظروف عدم احترام للقواعد وبما يمسّ بكرامة وسلامة الرعايا النيجريين”.

وذكر المصدر أن السفير الذي استقبل من قبل مساعد الأمين العام لوزارة الخارجية النيجرية عمر إبراهيم سيدي، أبلغ بضرورة حمل رسالة إلى سلطات بلاده بشأن طريقة تعامل مصالح الأمن الجزائرية مع المهاجرين، وبأن تنفيذ عمليات ترحيل الرعايا والمهاجرين غير النظاميين المقررة من قبل السلطات الجزائرية “يجب أن تتم في كنف الاحترام، وتأخذ بعين الاعتبار العلاقات الودية بين الشعبين”.