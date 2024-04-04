جميلة الهوني عن “الكاميرا الخفية”: “عرفتو العشابي وكملت الحلقة حيت صديقي”

2024-04-04 / 13:34
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خولة الوادي – هبة بريس

علقت الممثلة جميلة الهوني، عن الجدل والانتقادات التي طالتها بسبب مشاركتها في الكاميرا الخفية “فاصل ونواصل2″، الذي يبث على قناة “ام بي سي5” خلال شهر رمضان الكريم.

واتهم متتبعون، الهوني، باستغباء الجمهور، عبر ادعائها الوقوع في فخ الكاميرا الخفية وعدم التعرف على هوية العشابي.

وفي هذا الصدد، قالت الهوني : “عرفتو مع دخل وكنت مجبورة أنني نكمل حيت مراد العشابي صديق ديالي وميمكنش ليا نفشل ليه الحلقة”.

وأضافت الهوني قائلة: ” أول وحدة شاركت في البرنامج ومعنديش شكون نسول”.

2024-04-04 / 13:34
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‫5 تعليقات

  1. انت ممثلة كبيرة ولكن شاركتي التفاهة مع فنان فاشل وحامض ويعمل على تشويه الفنانة مثلك ، فهل تضحكون وستهزءون بمشاهديكم والله حرام .

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  3. تظنون انكم تستغبوننا و لكن انتم الاغبياء و اصبحتم محل سخرية. لا تنسوا انكم تعيشون من مالنا و رغما عنا.

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  4. من فضلك الفنانة (المقتدرة )،ماهي الرسالة للي وصلتي لجمهورك من خلال ديك الكاميرة البليدة فكولشي.

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  5. الكاميرا الخفية تكون مع المواطنين العاديين والعفويين حتى نتعرف عن انفعالاتنا الحقيقية دون إلحاق الأذى بهم أما ان كانت المقصود هو خلق فرص الشغل للفنانين عبر إشراكهم فو هذه التفاهات فمن الأحسن ان تعطى لهد منحة رمضان ويتركوا الأعمال الفنية والترفيهية لمن يجتهد ويبدع.

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