الحكومة تمنح الموظفين عطلة استثنائية بمناسبة عيد الفطر
بمناسبة عيد الفطر المبارك، قررت رئاسة الحكومة، تعطيل إدارات الدولة والجماعات الترابية، بصفة استثنائية عن العمل، يوم الجمعة 12 أبريل 2024، إذا صادف فاتح شوال يوم الأربعاء 10 أبريل 2024، وذلك عملا بمقتضيات المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.05.916 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1426 (20 يوليو 2005)، كما تم تغييره وتتميمه.
هذا وكانت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، قد اقترحت على رئيس الحكومة منح عطلة استثنائية بمناسبة عيد الفطر.
وأوضحت الوزارة في مراسلة لها وجهتها لرئيس الحكومة، أن هذا المقترح يأتي لتفادي الارتباك الذي قد يواجهه الموظفون الراغبين في السفر لقضاء عطلة العيد خارج مقر عملهم، وذلك نظراً لعدم معرفة يوم العيد إلا بعد مغرب يوم الثلاثاء 29 رمضان 1445 .
5 تعليقات
Mezyane Mezyane saraha
Ahsen haja ghaydiro
الموظفون الراغبين في السفر لقضاء عطلة العيد خارج مقر عملهم دائما ما يواجهون هذا المشكل
منح عطلة استثنائية بمناسبة عيد الفطر سيكون افضل قرار
ههههه أشمن موضفين لي خياخدوا عطلة؟ هدو لي غدي ياخدوها راهوم دايما كيخدوها و هدوك لي فالجبال و الطرقات و الحدود و المستشفيات و و و معمر ولادهوم يفرحوا معاهوم فهذا المناسبات ناهيك عن عدم إعطائهم أدنى تعويض فقط يطلب منهم نكران الذات و الصمت.