سفير المغرب بهولندا لهبة بريس: “نعتز بهويتنا و النموذج المغربي دائما حاضر”

هبة بريس ـ طارق عبلا

تتواصل فعاليات و أنشطة مغاربة هولندا خلال شهر رمضان الفضيل و هاته المرة بحفل إفطار جماعي احتضنته قنصلية المملكة بأوتريخت و الذي شهد حضورا وزانا و مهما.

و تقدم هذا الحفل الرمضاني البهيج السيد محمد بصري سفير صاحب الجلالة في هولندا و كذا السيدة بثينة الكردودي الكلالي القنصل العام للمغرب و ممثلي السفارة و القنصلية و أفراد البعثة الدينية و ممثلي النسيج الجمعوي المغربي في هولندا و شخصيات مدنية و عسكرية و غيرهم.

الحفل الذي تميز بلمسة مغربية متفردة تظهر التماسك القوي لمغاربة هولندا و تشبتهم بهويتهم و ثقافتهم و حضارتهم و “تامغرابيت” التي تشكل مبعث فخر لهم في الأراضي الهولندية، و قد كان مناسبة لإبراز غنى و تنوع المائدة المغربية من جهة و كرم و أصالة و نخوة المغاربة من جهة ثانية.

و خلال هذا الحفل، أكد السيد محمد بصري، سفير جلالة الملك في هولندا، أن هذا اللقاء الذي جمع مغاربة هولندا يندرج في إطار سلسلة لقاءات تنظمها التمثيلية القنصلية للمغرب في هولندا، و هي فرصة للقاء أفراد الجالية فيما بينهم و كذلك مع ممثلي المملكة المغربية سواءا في القنصليات أو السفارة.

و أضاف سفير المملكة المغربية في تصريحه لهبة بريس بأن النموذج المغربي دائما حاضر في مثل هاته اللقاءات، من خلال نموذج إمارة المؤمنين و نموذج المواطن المغربي المنفتح و الحداثي، المحترم لكل مقومات و ثوابث المملكة المغربية.

و نوه السفير محمد بصري بجهود الفاعلين الجمعويين المغاربة في هولندا، حيث أثنى على العمل الجبار الذي يقومون به لتعزيز الروابط و الأواصر بين أفراد الجالية و كذا لتقوية حضورهم في المجتمع الهولندي، و للتعريف بالهوية و الثقافة المغربية.

و تجدون في المقطع أسفله، التصريح الكامل لسفير المغرب في هولندا و كلمته أمام الحاضرين في حفل الإفطار الرمضاني بقنصلية أوتريخت: