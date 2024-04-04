شاطئ “بلايا بلانكة” بطنجة يلفظ سمكة “غريبة” (صور)

هبة بريس – مكتب طنجة

لفظت أمواج البحر بشاطىء “بلايا بلانكا “بمدينة طنجة ، أمس الأربعاء سمكة دلفين متوسطة الحجم، نفقت في ظروف غامضة.

وحسب الصور التي تم تداولها على مواقع المتواصل الاجتماعي، فان السمكة يبدو أنها تلقت منذ مدة قبل أن تلفظها أمواج البحر الى ساطئ بلايا بلانكا ضواحي طنجة ، كما أن نوعها لم يتم تحديده من خلال المعاينة الأولية .

واستدعت هذه الواقعة حضور السلطات المحلية إلى عين المكان، حيث تم ربط الاتصال بالجهات المختصة قصد معاينة السمكة النافقة، واتخاذ الاجراءات المعمول بها.