الفنانة الشمالية عالية الركاب ترد على الصقلي: “كتقداو غير من جنابكم”
هبة بريس – خولة الوادي
دخلت الممثلة عالية الركاب، على خط الجدل القائم على مسلسل “دار النسا” بسبب اتهام بعض الممثلين المشاركين فيه بعدم اتقانهم للهجة الشمالية.
وردت الممثلة عالية الركاب، على تصريح الفنانة نور الصقلي، بغياب ممثلين شماليين بقولها “معندناش ممثلين فالشمال”.
الركاب، قالت في فيديو نشرته على حسابها بموقع “انستغرام”:”ملي كيجي شي مسلسل يتصور في الشمال كنقولو واقيلا غنلعبو فيه، ولكن هوما كتقداو غير من جنابهم، باش يجي ويقولك الممثلين الشماليين مكبنوشي في الخريطة أتحداكم الشماليين مكمتلوش”.
4 تعليقات
لما تقول نورة الصقلي ليس هناك ممتلين شماليين فهاده إهانة الممتلين الشماليين متل هاته الفنانه عالية و اخرون لا اعرف اسمائهم ولكن شاهدت أفلام كتيرة صراحة الله عندهم ما يقولو ف هاد المجال
Saraha hadchi li galt makedbatch fih
الصقلي بقا فيها الحال حيت معيطوش ليها تا هي
” أجول بكل زوايا ذكرياتي لأجد مكاناً خلاباً في البحر ” تطوان مدينة ذات طابع ريفي ساحلي أندلسي عتيق مع إطلالة من جبل الريف تطل على ساحل البحر المتوسط .. يُعد شاطئ كابو نجرو إحدى البقاع السياحية الأكثر شعبية خصوصاً خلال شهري يوليو و أغسطس، و يتميز كابونجرو في مدينة تطوان بصفاء مياهه و نقاء رماله و إطلالته الجبلية الخلابة التي تتداخل في تناغم مع سماه الزقاء الصافية .. يوسف من فاس أيام زمان على شاطئ تطوان في فترة التسعينات .. كانوا جيران لنا في المخيام الصيفي عائلة شمالية، تعرفنا بهم في ذلك الوقت و كانت عندهم فتاة جميلة شقراء، طلبت مني مرافقتها على مركب صغير خشبي كان بحوزتهم و هي تقوده وسط البحر، وجدت سنارة عليه أخذتها و وضعت الطعم في السنارة، كانت أول تجربة لي في صيد السمك بينما أنا كذلك طلبت مني نكتة بلهجتها الشمالية و هي ترمقني مبتسمة تريد التسلية .. خطرت لي نكتة ببالي عن البحر كالتالي : “ذهب رجل للبحر فوجد فتاة تغرق، فقال لها أعطيني يدك. فقالت : أطلبها من أبي، فتركها تغرق و ماتت الأسماك من الضحك” هههه ..