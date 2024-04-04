الفنانة الشمالية عالية الركاب ترد على الصقلي: “كتقداو غير من جنابكم”

2024-04-04 / 12:05
3

هبة بريس – خولة الوادي

دخلت الممثلة عالية الركاب، على خط الجدل القائم على مسلسل “دار النسا” بسبب اتهام بعض الممثلين المشاركين فيه بعدم اتقانهم للهجة الشمالية.

وردت الممثلة عالية الركاب، على تصريح الفنانة نور الصقلي، بغياب ممثلين شماليين بقولها “معندناش ممثلين فالشمال”.

الركاب، قالت في فيديو نشرته على حسابها بموقع “انستغرام”:”ملي كيجي شي مسلسل يتصور في الشمال كنقولو واقيلا غنلعبو فيه، ولكن هوما كتقداو غير من جنابهم، باش يجي ويقولك الممثلين الشماليين مكبنوشي في الخريطة أتحداكم الشماليين مكمتلوش”.

2024-04-04 / 12:05
3

مقالات ذات صلة

الفنان حسام حبيب: “أنا مش محظوظ في الحب”

2024-04-04 / 15:05

جميلة الهوني عن “الكاميرا الخفية”: “عرفتو العشابي وكملت الحلقة…

2024-04-04 / 13:34

الفنانة ماريا نديم تعلن عن حملها بمولودها الأول

2024-04-04 / 10:14

حكم نهائي بحبس الفنانة نسرين طافش 3 سنوات

2024-04-03 / 14:23

بسبب “الكاميرا الخفية”.. غاني يعتذر من جمهوره

2024-04-03 / 11:26

مصحة خاصة “تطرد” الفنانة عائشة ماهماه.. ووزارة الثقافة تتكفل…

2024-04-03 / 09:50

رغم تواجدها في السجن.. دنيا باطما تحتفل بعيد ميلادها

2024-04-02 / 11:11

هل انفصلت الفنانة صفاء حبيركو عن زوجها؟

2024-04-02 / 10:35

سحر الصديقي: “أنا ضد التعدد وأعتبره إهانة للمرأة”

2024-04-02 / 09:48

صورة تجمع عائشة عياش وياسين بونو تشعل “السوشيال ميديا”

2024-04-01 / 15:06

‫3 تعليقات

  1. لما تقول نورة الصقلي ليس هناك ممتلين شماليين فهاده إهانة الممتلين الشماليين متل هاته الفنانه عالية و اخرون لا اعرف اسمائهم ولكن شاهدت أفلام كتيرة صراحة الله عندهم ما يقولو ف هاد المجال

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى