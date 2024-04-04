الفنانة الشمالية عالية الركاب ترد على الصقلي: “كتقداو غير من جنابكم”

هبة بريس – خولة الوادي

دخلت الممثلة عالية الركاب، على خط الجدل القائم على مسلسل “دار النسا” بسبب اتهام بعض الممثلين المشاركين فيه بعدم اتقانهم للهجة الشمالية.

وردت الممثلة عالية الركاب، على تصريح الفنانة نور الصقلي، بغياب ممثلين شماليين بقولها “معندناش ممثلين فالشمال”.

الركاب، قالت في فيديو نشرته على حسابها بموقع “انستغرام”:”ملي كيجي شي مسلسل يتصور في الشمال كنقولو واقيلا غنلعبو فيه، ولكن هوما كتقداو غير من جنابهم، باش يجي ويقولك الممثلين الشماليين مكبنوشي في الخريطة أتحداكم الشماليين مكمتلوش”.