الفنانة الشمالية عالية الركاب ترد على الصقلي: “كتقداو غير من جنابكم”
هبة بريس – خولة الوادي
دخلت الممثلة عالية الركاب، على خط الجدل القائم على مسلسل “دار النسا” بسبب اتهام بعض الممثلين المشاركين فيه بعدم اتقانهم للهجة الشمالية.
وردت الممثلة عالية الركاب، على تصريح الفنانة نور الصقلي، بغياب ممثلين شماليين بقولها “معندناش ممثلين فالشمال”.
الركاب، قالت في فيديو نشرته على حسابها بموقع “انستغرام”:”ملي كيجي شي مسلسل يتصور في الشمال كنقولو واقيلا غنلعبو فيه، ولكن هوما كتقداو غير من جنابهم، باش يجي ويقولك الممثلين الشماليين مكبنوشي في الخريطة أتحداكم الشماليين مكمتلوش”.
3 تعليقات
لما تقول نورة الصقلي ليس هناك ممتلين شماليين فهاده إهانة الممتلين الشماليين متل هاته الفنانه عالية و اخرون لا اعرف اسمائهم ولكن شاهدت أفلام كتيرة صراحة الله عندهم ما يقولو ف هاد المجال
Saraha hadchi li galt makedbatch fih
الصقلي بقا فيها الحال حيت معيطوش ليها تا هي