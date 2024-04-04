إلى المركز 13 عالميا.. “أسود الأطلس” يتراجعون في تصنيف الفيفا

2024-04-04 / 10:46
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تراجع المنتخب الوطني لكرة القدم بمركز واحد في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الصادر اليوم الخميس 4 أبريل.

واحتل أسود الأطلس المركز 13 في التصنيف العالمي لـ “الفيفا”.

وحافظ “الأسود” على صدارة ترتيب المنتخبات الإفريقية والعربية.

2024-04-04 / 10:46
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‫6 تعليقات

  5. ونتيجة لذلك ستعرف أسعار المواد الغدائية و كذا المحروقات بشتى انواعها ارتفاعا اكبر

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  6. إن شاء الله مع استمرار الركراكي سيتمكن المنتخب الوطني من التقهقر الى الرتبة 22 التي عمر فيها لسنين عديدة.

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