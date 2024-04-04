إلى المركز 13 عالميا.. “أسود الأطلس” يتراجعون في تصنيف الفيفا
تراجع المنتخب الوطني لكرة القدم بمركز واحد في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الصادر اليوم الخميس 4 أبريل.
واحتل أسود الأطلس المركز 13 في التصنيف العالمي لـ “الفيفا”.
وحافظ “الأسود” على صدارة ترتيب المنتخبات الإفريقية والعربية.
6 تعليقات
الأهم هو صدارة ترتيب المنتخبات الإفريقية والعربية
Ma3lich merbouha
المركز 13 عالميا راه مزانة
كل التوفيق لأسودنا
ونتيجة لذلك ستعرف أسعار المواد الغدائية و كذا المحروقات بشتى انواعها ارتفاعا اكبر
إن شاء الله مع استمرار الركراكي سيتمكن المنتخب الوطني من التقهقر الى الرتبة 22 التي عمر فيها لسنين عديدة.