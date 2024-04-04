أمريكا تصنف مدفعية الجيش المغربي أقوى من نظيرتها الجزائرية بفارق كبير

هبة بريس ـ الدار البيضاء

في تصنيف رسمي حديث، أصدرته “إنسايدر مانكي” الأمريكية، تبوأت مدفعية الجيش المغربي رتبة متقدمة عربيا و عالميا من حيث الأقوى في الترسانة و التركيبة و التطور.

و في هذا الصدد، بوأ التصنيف المدفعية المغربية المركز العشرين عالميا و الثالث عربيا و المرتبة الثانية في شمال إفريقيا بعد مصر و المرتبة الأولى مغاربيا، حيث تقدمت مدفعية الجيش المغربي بفارق كبير عن نظيرتها الجزائرية وفق ذات التصنيف.

وحصلت مدفعية الجيش المغربي على 393 نقطة ضمن في التصنيف الذي أكد أن مجموع وحدات المدفعية التي تمتلكها القوات المسلحة المغربية يبلغ 1079 وحدة، حيث أن الترسانة العسكرية المغربية تضم 565 مدفعا ذاتيا، و306 مدافع مقطورة إضافة إلى أكثر من 200 قاذفة صواريخ.