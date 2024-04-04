أمريكا تصنف مدفعية الجيش المغربي أقوى من نظيرتها الجزائرية بفارق كبير
هبة بريس ـ الدار البيضاء
في تصنيف رسمي حديث، أصدرته “إنسايدر مانكي” الأمريكية، تبوأت مدفعية الجيش المغربي رتبة متقدمة عربيا و عالميا من حيث الأقوى في الترسانة و التركيبة و التطور.
و في هذا الصدد، بوأ التصنيف المدفعية المغربية المركز العشرين عالميا و الثالث عربيا و المرتبة الثانية في شمال إفريقيا بعد مصر و المرتبة الأولى مغاربيا، حيث تقدمت مدفعية الجيش المغربي بفارق كبير عن نظيرتها الجزائرية وفق ذات التصنيف.
وحصلت مدفعية الجيش المغربي على 393 نقطة ضمن في التصنيف الذي أكد أن مجموع وحدات المدفعية التي تمتلكها القوات المسلحة المغربية يبلغ 1079 وحدة، حيث أن الترسانة العسكرية المغربية تضم 565 مدفعا ذاتيا، و306 مدافع مقطورة إضافة إلى أكثر من 200 قاذفة صواريخ.
5 تعليقات
مدفعية الجيش المغربي رتبة متقدمة عربيا و عالميا
من حيث الأقوى في الترسانة و التركيبة و التطور
الجيش المغربي مجهز من جميع الجهات
هههه أمريكا تضحك على الدول تقول هذا الكلام لكي تقوم الجزائر أيضا بشراء سلاحها و الرابح الأكبر هو أمريكا طبعا ستبيع سلاحها. استيقظوا يا افارقه و يا عرب.
نعم فهنالك عدة مدفع يقوموا بها القوات المسلحة الملكية بدفاع عن صحراؤ مغربية لدفاع عن وطن لكن هنالك عدة مدفع هجوم في منطقة معزولة بصحراؤ مغربية متل ضرون بدن طيار و طيارة بدون طيار عليهم يقسفونهم في منطقة معزولة على جدار أمني مع هروب مرطزقة و اقول لكم من هاذا الممبار و اتحامل مسىولية الله الوطن الملك هو شعار جميع مغرب بقيادة صاحب الجلالة قايد الحربية حفظه الله تعالى وسدد خطاه وابعد عنه كل سوء ومكروه…وشكرا