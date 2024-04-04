أمريكا تسثتمر في الصحراء المغربية و صادراتها نحو المملكة ترتفع

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب، بحر هذا الأسبوع عن تمويل مشاريع بالصحراء المغربية و بالضبط بمناطق الداخلة والعيون.

و وصفت سفارة أمريكا الأمر ب”الأخبار السارة” لمنطقتي الداخلة والعيون، مؤكدة أن التمويل سيصل إلى 500 ألف دولار للمشروع الواحد و هو مفتوح للمقترحات التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل بالصحراء المغربية.

هذا الأمر يأتي في ظل التهافت الكبير لدول عدة على الاسثتمار في صحراء المغرب نظير ما باتت توفره المملكة من إمكانيات و فرص واعدة، بالإضافة للبنى التحتية المتطورة التي عززت المنطقة الجنوبية و خاصة بعد إطلاق المشروع الأطلسي.

موازاة مع ذلك، ارتفعت صادرات أمريكا نحو المغرب بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة و ذلك في ظل العلاقة القوية التي باتت تجمع الدولتين و كذا الامتيازات التجارية و الاقتصادية.

و بلغت الصادرات الأمريكية إلى المغرب، عند متم العام الماضي، ما مجموعة 3,8 مليار دولار، بزيادة قدرها 34 مليون دولار مقارنة بأرقام سنة 2022، و قد تعززت صادرات أمريكا للمغرب منذ دخول اتفاقية التبادل الحر حيز التنفيذ بين البلدين.