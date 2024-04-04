طقس الخميس.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أن يكون الطقس حارا نسبيا بالسهول الداخلية الوسطى والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية للمملكة، إلى جانب تشكل كتل ضبابية، خلال الصباح والليل، فوق السهول الشمالية والوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية.

كما يرتقب تمركز بعض السحب الركامية فوق مرتفعات الأطلس الكبير، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة وبالسواحل الجنوبية، مع تناثر الغبار بكل من جنوب البلاد، والجنوب الشرقي، ومحليا بجنوب المنطقة الشرقية والأطلس الصغير.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 07 و12 درجة بالأطلس، والمنطقة الشرقية، ووالماس، والريف والشمال الغربي للبلاد، وستكون ما بين 12 و18 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف ارتفاعا في معظم أرجاء البلاد.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وما بين طانطان والعيون، وشمال المهدية أيضا، وهائجا بباقي السواحل.