طانطان : وفاة طفل بتسمم” مجهول المصدر ” والأمن يفتح تحقيق ‬

لقي طفل حتفه ، نهاية الأسبوع الماضي ،يبلغ من العمر قيد حياته ( 14 سنة ) حتفه بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، متأثرا بتسمم .

وكان الطفل الذي يتحدر من اقليم طانطان ، قد احس بمغص شديد في معدته، مما اضطر عائلته إلى نقله إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي ، قبل اعادة توجيهه إلى المستشفى الجهوي بأكادير ، بعد نقله بسيارة الإسعاف ، لكن قوة التسمم لم تمنحه وقت لكشف حالته وانقاذه في الوقت المحدد .

ومازالت الأم وابنتاها يخضعن للعلاجات اللازمة بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، موازاة مع توجيه جثة الطفل إلى مستودع الأموات بالمؤسسة الصحية نفسها من أجل الكشف عن السبب الحقيقي للوفاة.

واعطت النيابة العامة تعليماتها للشرطة القضائية، البحث في القضية ومعرفة ملابسات وظروف الوفاة، مع اخضاع جثة الطفل إلى التشريح الطبي .