سان جيرمان يتجاوز رين ويبلغ نهائي كأس فرنسا

تأهل فريق باريس سان جيرمان إلى دور نهائي كأس فرنسا لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه رين 1-0 في نصف النهائي اليوم الأربعاء.

ووقع على الهدف الوحيد في المباراة، نجم الفريق الباريسي وهدافه كيليان مبابي في الدقيقة 40.

وسيواجه فريق باريس سان جيرمان في النهائي المقرر في الخامس والعشرين من شهر أيار/ مايو القادم ضد أولمبيك ليون، الذي تأهل على حساب فالنسيان