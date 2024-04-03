هزة ارتدادية أرضية في “أمزميز

عرفت منطقة “أمزميز” هزة ارتدادية حيث إستشعرتها ساكنة أمزميز ضواحي إقليم الحوز، ليلة اليوم الأربعاء على الساعة التاسعة ليلا و 42 دقيقة . مما خلفت معها هلعا وتخوفات من مغبة تكرار فاجعة الجمعة 8 شتنبر المنصرم.

وعبر عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من المنطقة عن إحساسهم بقوة الهزة الارضية، وأبدوا تخوفهم من أن تعاود الأرض اهتزازها من جديد.

تجدر الإشارة، إلى أن منطقة أمزميز الواقعة في النفوذ الترابي لإقليم الحوز، تعد من المناطق الاكثر تضررا جراء زلزال 8 شتنبر المدمر، الذي خلف خسائر كبيرة في الاوراح والممتلكات.