توقيف شخصين بإنزكان قاما باختطاف سيدة

نجحت مصالح الدرك الملكي التابعة لسرية انزكان ، من احباط محاولة اختطاف سيدة ، من طرف شخصين كانا على متن سيارة خفيفة ، على مستوى طريق فرعية بالقرب من دوار توهمو بايت ملول .

الواقعة الغير مسبوقة بإنزكان، حدثت يوم امس الثلاثاء ، بعدما كان عناصر من الدرك الملكي ، في سد قضائي ، بعدما لاحظت سيارة تسير بسرعة ، وبها سيدة تصرخ ، مما جعلها تحاصر السيارة ، وتوقيف سائقها ، وتفتيش السيارة ، لكن المفاجأة هو وجود شخص ثالث في صندوقها الخلفي ، ليتبين ان الأخير عون سلطة، كما وجدت بحوزتهما على أسلحة بيضاء ، وبعد تعميق البحث مع الموقوفين .

وكشفت التحقيقات أن الشخصين ، كانا قد خططا لتعريض الضحية لاعتداء جنسي جماعي خلال شهر رمضان

وتم وضع المتهمين تحت تدبير الحراسة النظرية لإجراء المزيد من التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة للتوصل إلى جميع تفاصيل وملابسات الجريمة البشعة .