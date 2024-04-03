أب لثلاثة أطفال ينهي حياته شنقا بتطوان

هبة بريس – مكتب طنجة

أقدم شخص في الثلاثينات من العمر، اليوم الأربعاء ، على وضع حد لحياتها شنقا داخل بين أسرته الكائن بحي الباب السفلي بالمدينة العتيقة بتطوان .

وبحسب المعطيات المتوفرة للموقع فقد أقدم الهالك وهو أب لثلاثة أطفال على انهاء حياته بطريقة مأساوية مخلفا صدمة بين أفراد أسرته ومعارفه سيما وأنه لم يكن يعاني قيد حياته من اضطرابات نفسية أو أعراض أخرى كما أنه عرف بأخلاقه وطبيته بين الجميع .

وقد حلت المصالح الأمنية والوقاية المدنية بعين المكان، فور علمها بحادثة الانتحار، حيث تم إنزال جثة المعني وتم نقلها إلى مستودع الأموات .