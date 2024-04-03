أب لثلاثة أطفال ينهي حياته شنقا بتطوان
هبة بريس – مكتب طنجة
أقدم شخص في الثلاثينات من العمر، اليوم الأربعاء ، على وضع حد لحياتها شنقا داخل بين أسرته الكائن بحي الباب السفلي بالمدينة العتيقة بتطوان .
وبحسب المعطيات المتوفرة للموقع فقد أقدم الهالك وهو أب لثلاثة أطفال على انهاء حياته بطريقة مأساوية مخلفا صدمة بين أفراد أسرته ومعارفه سيما وأنه لم يكن يعاني قيد حياته من اضطرابات نفسية أو أعراض أخرى كما أنه عرف بأخلاقه وطبيته بين الجميع .
وقد حلت المصالح الأمنية والوقاية المدنية بعين المكان، فور علمها بحادثة الانتحار، حيث تم إنزال جثة المعني وتم نقلها إلى مستودع الأموات .
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كل هذه الحالات الماساوية من الانتحار التي اصبح يعرفها مجتمعنا وصمة عار على جبين اخنوش الى يوم القيامة لا يفكر سوى في مداخيله من المحروقات و يريد ان يزيد في ثمن الغاز المنزلي الذي سوف تليه زيادات في كل ما يتطلب انتاجه الغاز ، حتى الخبز
نصر على الحداثة و إطلاق العنان الى مصطلحات وافدة على مجتمعنا من قبل تجمعات تدعي التحرر و القيم الكونية للحقوق التي فقدت ألوانها و بريق شعاراتها فيما يقع في غزة من دوس على كل الحقوق..!!
هذا الرجل لم ينتحر كما يتم الترويج له عند كل حالة بدافع او مبرر أزمات نفسية!!
هو انتحر بدوافع اخرى نعلمها جميعا عند وقوع الفأس في الرأس ضيق الحال ضغط الحياة قلة اليد امام متطلبات الاطفال غلاء الحياة كل هذه اسباب!! نحن فقدنا حس التضامن و التكفل بالجار و مشاطرة همومه…!!
مشاكلنا في هذا الوطن لا تصل إلى ما وصلت اليه بعض الجمعيات التي لم تمتثل لما سطر عليه عاهل البلاد في حدود ما يمكن !!
كما أنه عرف بأخلاقه وطيبته بين الجميع .لماذا يرحل الطيبون بهذه السهولة ويضعون حدا لحياتهم هل لانهم طيبون؟؟؟
ضغوط الحياة التي جعلته ينتحر ..
اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة..
هناك نفوس تتألم في صمت اللهم خفف عنها متاعب الحياة ..
إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم ارحمه واغفر له..
كلكم راع و كل راع مسؤول عن رعيته …انتهى الكلام
كلام في الصميم الله يرحمو ويعطينا حسن الخاتمة يارب