وفد مغربي يتصدى لإقصاء علم المملكة في مؤتمر المحامين العرب بتونس

لحظة تاريخية ومشرفة للوفد المغربي خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام الحادي عشر للمنظمة العربية للمحامين الشباب في تونس العاصمة، تحت شعار “المحاماة العربية في نصرة القضية الفلسطينية”. وقد كانت هذه اللحظة مرتبطة بالاحتجاج على عدم عرض العلم المغربي في الفيديو التوثيقي المبرمج للجلسة الافتتاحية، وذلك مع التهديد بالانسحاب الكامل من المؤتمر.

الواقعة دفعت برئيسة المؤتمر إلى تقديم اعتذار رسمي بعد ذلك، وبعدها قام الوفد الفلسطيني بالتصرف بشكل يبرز التضامن والتآخي، حيث قاموا برفع العلم المغربي عاليًا فوق المنصة الرسمية للمؤتمر بكل فخر واعتزاز، وذلك كجزء من جهودهم في تدارك الخطأ الذي ارتكبته الجهة المنظمة، وقد تلقوا تصفيقات حارة من باقي الوفود العربية المشاركة.

جدير بالذكر أنه تم انتخاب الأستاذ علاء العبادي من مملكة الأردن الشقيقة رئيسا للمنظمة العربية للمحامين الشباب وتجديد الثقة في الاستاذ عبدالهادي بودبليج رئيسا لفرع المنظمة بالمغرب, مع انتخاب الأستاذة نوال التغدويني أمينة سر المنظمة ولاول مرة في تاريخ المنظمة وذلك على هامش فعاليات المؤتمر الحادي عشر للمنظمة المنعقدة أشغاله بتونس العاصمة.