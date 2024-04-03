بطولة إسبانيا.. إغلاق جزئي لمدرجات نادي خيتافي بسبب إهانات عنصرية

2024-04-03 / 20:03
4

أصدر الاتحاد الإسباني لكرة القدم قرارا بإغلاق المدرج الرئيسي لملعب نادي خيتافي جزئيا خلال ثلاث مباريات، وذلك على خلفية إهانات عنصرية ومعادية طالت لاعب إشبيلية الأرجنتيني ماركوس أكونيا، في مباراة بالدوري الإسباني، السبت الماضي.

وأوضحت لجنة الانضباط في الاتحاد الإسباني للعبة، في بلاغ، أنه يتعين على النادي وضع لافتة في المنطقة المغلقة من المدرجات “تدين أعمال العنف، العنصرية، كراهية الأجانب وعدم التسامح في كرة القدم”، وكذا رسالة دعم للعب النظيف، فضلا عن تغريمه 27 ألف يورو.

واضطر حكم المباراة إلى إيقافها لفترة وجيزة بعد إهانات موجهة للاعب الأرجنتيني، فيما كشف مدرب إشبيلية، كيكي سانشيس فلوريس، تعرضه أيضا لمجموعة من الشتائم.

2024-04-03 / 20:03
4

مقالات ذات صلة

سان جيرمان يتجاوز رين ويبلغ نهائي كأس فرنسا

2024-04-03 / 23:04

كربوبي والجرموني ضمن قائمة الفيفا في أولمبياد باريس

2024-04-03 / 18:08

من أجل لاعبين مسلمين.. إيقاف مباراتين بالدوري الإنجليزي لكسر…

2024-04-03 / 17:33

ملامح الطابق الثالث تظهر بملعب الرباط و الأشغال على…

2024-04-03 / 12:01

إيقاف مباراتين في الدوري الإنكليزي من أجل إفطار اللاعبين…

2024-04-03 / 10:30

رونالدو يعلن دعمه ملف السعودية لاستضافة كأس العالم 2034

2024-04-02 / 18:49

غوارديولا يكشف عن خبر غير سار قبل مواجهة أستون…

2024-04-02 / 17:21

صحيفة تفجر مفاجأة بشأن مصدر كفالة ألفيش

2024-04-01 / 19:54

وفاة لاعب ليبي بسبب بلع لسانه في أثناء النوم

2024-04-01 / 16:49

بهذا الشرط.. مجلة برازيلية دفعت كفالة خروج داني ألفيش…

2024-04-01 / 10:26

‫4 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى