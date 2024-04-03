بطولة إسبانيا.. إغلاق جزئي لمدرجات نادي خيتافي بسبب إهانات عنصرية

أصدر الاتحاد الإسباني لكرة القدم قرارا بإغلاق المدرج الرئيسي لملعب نادي خيتافي جزئيا خلال ثلاث مباريات، وذلك على خلفية إهانات عنصرية ومعادية طالت لاعب إشبيلية الأرجنتيني ماركوس أكونيا، في مباراة بالدوري الإسباني، السبت الماضي.

وأوضحت لجنة الانضباط في الاتحاد الإسباني للعبة، في بلاغ، أنه يتعين على النادي وضع لافتة في المنطقة المغلقة من المدرجات “تدين أعمال العنف، العنصرية، كراهية الأجانب وعدم التسامح في كرة القدم”، وكذا رسالة دعم للعب النظيف، فضلا عن تغريمه 27 ألف يورو.

واضطر حكم المباراة إلى إيقافها لفترة وجيزة بعد إهانات موجهة للاعب الأرجنتيني، فيما كشف مدرب إشبيلية، كيكي سانشيس فلوريس، تعرضه أيضا لمجموعة من الشتائم.