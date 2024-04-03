الرباط : تأييد أحكام في حق متورطين في اختطاف واحتجاز شخص ومطالبة عائلته بالفدية

اصدرت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط اخيرا، حكمها الاستئنافي في حق امنيين متابعين في قضية الاختطاف والاحتجاز وطلب فدية،

ونطقت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حقهم وهو القاضي بخمس سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم).

وكان قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بمحكمة الاستئناف بالرباط قد أحال المتهمين الثلاثة على قضاة غرفة الجنايات الابتدائية، بعد جلسات ماراثونية استنطق خلالها رجال الأمن المتابعين في حالة اعتقال بتهم خطيرة للغاية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز وطلب فدية والشطط في استعمال السلطة.

وعلى ضوء السالف ذكره تمت مواجهتهم بالضحية وهو تاجر مخدرات قاموا باختطافه واحتجازه وطلب فدية كبيرة من أسرته مقابل تحريره،