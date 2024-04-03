وزير اماراتي ينتقد رئيس الجزائر بعد حديثه عن الإمارات

هاجم وزير الخارجية الإماراتي السابق والمستشار الرئاسي أنور قرقاش،، تصريحات للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون التي لمّحت إلى دور «تخريبي» للإمارات.

وقال في تدوينة له على منصة «إكس»: غريب أمر إحدى الدول الشقيقة البعيدة تمارس الغمز واللمز حول علاقاتها مع الإمارات، وتواصل التلميحات المبطنة دون إفصاح أو توضيح.

وأضاف : «مع ذلك فالترفع عن الرد، والصبر على التطاول سيبقى سبيلنا، فالحكمة موروثة عند قيادتنا التي تعتبر العلاقات مع الدول الشقيقة أولوية وركيزة محورية في سياستنا».

كما هاجم الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله، تصريحات تبون قائلا: «حديث رئيس دولة عربية عن دولة عربية أخرى محزن وغير موفق. سيادة الرئيس لديك أزمات داخلية عويصة عالجها بالحكمة والإدارة الرشيدة ولا تسقطها تلميحا وجزافا على طرف خارجي في محاولة ميكيافيلية مكشوفة للهروب الى الخارج لتغطية أخطاء الداخل. ندعو لسيادته بالهداية في العشر الأواخر من رمضان».

يذكر أن تبون وجّه رسالة تحذير لدولة الإمارات، دون أن يذكرها بالاسم، مشيرا إلى أن بلاده لا تزال تعتبرها “دولة شقيقة”، لكنها ترفض تصرفاتهم في دول الجوار. وتعدّ المرة الأولى التي يتحدث فيها الرئيس الجزائري بشكل شبه مباشر عن الإمارات التي كانت خلال الأشهر الأخيرة مثار انتقادات واسعة في الوسط السياسي والإعلامي.