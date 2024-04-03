من أجل لاعبين مسلمين.. إيقاف مباراتين بالدوري الإنجليزي لكسر الصيام

توقفت مباراتان في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، أمس الثلاثاء من أجل فسح المجال للاعبين المسلمين لكسر صيامهم.

وتم إيقاف مباراة جمعت فريقي بورنموث وكريستال بالاس ضمن الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي، عند الدقيقة الثالثة من أجل أن يقوم لاعب بورنموث دانغو، بكسر صيامه بشكل سريع.

واستغل البوركينابي غروب الشمس لاستعادة قواه بعد صيام رمضان، حيث شوهد وهو يتناول بعض العصائر على الخطوط الجانبية للملعب، واحترم كلا الفريقين القرار وتم إيقاف المباراة لانتظار دانغو حتى ينتهي من الأكل والشرب على خط التماس قبل العودة لمتابعة المباراة.

كما شهدت مباراة نيوكاسل يونايتد ضد إيفرتون، على ملعب “سانت جيمس بارك”، موقفا مشابها في الدقيقة 19، بعد رفع أذان المغرب من أجل تناول اللاعبين المسلمين الإفطار بشكل سريع وكسر صيامهم.

ويوجد 3 لاعبين مسلمين من إيفرتون في المباراة، وهم إدريسا غاي وأونانا وعبدالله دوكوري، والذين تجمعوا على خط التماس، لشرب الماء والعصائر من أجل كسر صيامهم.

وتسمح رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بإيقاف المباريات المقامة خلال شهر رمضان المبارك لدقائق قليلة من أجل كسر اللاعبين لصيامهم وتناول الإفطار السريع.