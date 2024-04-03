الصحة العالمية”: قتلى الهجمات الإسرائيلية في غزة تجاوز 33 ألفا

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الأربعاء، إن عدد قتلى الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة تجاوز 33 ألفا.

وأضاف غيبريسوس، في تصريح صحفي، أن عدد الجرحى بلغ نحو 80 ألف شخص.

وأشار إلى أن 10 فقط من مستشفيات غزة البالغ عددها 36 يمكنها تقديم خدمة جزئية.

ولفت غيبريسوس، إلى رصد المنظمة العديد من حالات التهابات الجهاز التنفسي والجلدي وحالات الإسهال في غزة.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى “إبادة جماعية